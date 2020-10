Il trionfo del barocco e la preziosità del sacro tra argento, oro e corallo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prima iniziativa del progetto, riproposta per gli Amici di Archikromie, #laparolanellarte docere delectare movere. L'ingresso alla mostra è offerto ad un gruppo di dodici partecipanti, da Associazione Culturale Archikromie: gruppo consentito di dodici persone.

Prenotazione attraverso il format predisposto al link. Ingresso alle 10.00 seguendo le disposizioni di sicurezza che vi saranno richieste. All'arrivo sarà consegnato un badge, da esibire in biglietteria per accedere con il biglietto offerto da Archikromie a tutti i partecipanti. Riceverete gratuitamente anche il catalogo della mostra. Ci soffermeremo per un saluto e una breve introduzione. Successivamente ognuno potrà attraversare il percorso espositivo autonomamente secondo la propria disponibilità, o ascoltare una breve lettura della Parola, in approfondimento descrittivo del paliotto che narra il "Sacrificio d'Isacco". Suggeriamo di ascoltare il video di presentazione predisposto da Archikromie, prima di visitare la mostra.