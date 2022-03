"Archè", gli animali dalle mille sfumature di Valentina De Martini in mostra a Palazzo Sant'Elia

Al via "Archè", gli animali dalle mille sfumature di Valentina De Martini, in mostra da martedì 29 marzo a Palazzo Sant’Elia a Palermo. Gli animali dalle mille sfumature di Valentina De Martini, in tutta la loro maestosità, saranno esposti a Palermo, a Palazzo Sant’Elia, nelle Sale delle Capriate, a partire dal 29 marzo. L’organizzazione e il catalogo sono a cura de “Il Cigno GG Edizioni”.

I soggetti sono dipinti con colori vivaci, che non hanno in natura (o molto raramente), ma che l’artista associa rendendo lo spettatore partecipe delle sue fantasie cromatiche; e quasi sorprende perché di colpo porta a chiedersi: ma perché non c’è un asino azzurro in natura? E l’elefante rosa è proprio ciò che esprime la sua maestosa indole?

L’elefante turchese, il rinoceronte viola, ma anche squali, tigri, orche e balene, e ancora elefanti, zebre e cavalli sono accompagnati lungo il percorso espositivo da longilinee ed elegantissime donne esotiche che sfilano insieme a loro. Questi i protagonisti assoluti nei quadri della mostra “Archè”, a cura di Federica Di Stefano, che sarà inaugurata il 29 marzo, dalle 17.00 alle 20.00, a Palazzo Sant’Elia a Palermo. A partire dal 30 marzo la mostra è aperta al pubblico, dal martedì alla domenica (dalle ore 9.00 alle 20.00 con ultimo ingresso alle ore 19.00). La personale è composta da 33 opere in olio su tela, una incisione, una istallazione e sarà visitabile fino al 14 aprile, con ingresso gratuito.

L’artista romana, classe 1963, nel 1986 si diploma allo Ied, Istituto Europeo di Design, in “Disegno di Moda e Gioiello” e lavora per diversi anni a fianco di Franco Montanarini Fontana. Il suo interesse per il colore e le stampe dei tessuti la porta a Londra alla “Leonard Pardon’s School of Decoration” dove studia e approfondisce le arti decorative. Tornata a Roma con un importante bagaglio personale e professionale si dedica per circa 13 anni alla decorazione d’interni affinando il senso del colore, della forma e dello spazio. È con questo spirito che Valentina si avvicina alla pittura, non senza un profondo timore, sentendo l’urgenza di unire le esperienze del passato per cercare uno stile proprio, libero dalle imposizioni della committenza. Nel 2002 la svolta. Abbandona definitivamente la decorazione per dedicarsi esclusivamente alla realizzazione di una lunga serie di quadri dallo stile personale, che si propongono di unire il linguaggio della moda a quello delle emozioni attraverso i colori.

Sponsor dell'evento è Riolo.