"Arcadia Arte in natura", la mostra di Graziella Bellone e Filippo Amara al Kalta

L'arte celebra la natura nelle opere pittoriche, scultoree e nella fotografia di Danilo D'acquisto, Giampietro Di Napoli, Delinda Dotto, Cristina Patti, Antonella Stillone e Salvatore Verciglio, visibili alla mostra "Arcadia Arte in natura" a cura di Graziella Bellone e Filippo Amara, presso il Kalta Tennis Club, in via Beato Angelico 16 a Palermo. Appuntamento dal 29 agosto al 5 settembre, visitabile tutti i giorni dalle ore 18.30 alle 23.30.

L'esposizione, arricchita da alcune opere dell'associazione Ambientalista Marevivo Sicilia, si snoda in varie sezioni dalla diversa estensione, all'aperto, attorno agli alberi di uno storico agrumeto, in un insieme stilistico particolare che coniuga simbolismo e figurazione. Gli artisti coinvolti, con ampia coralità di voci, rifacendosi al mito dell'Arcadia come ricerca edenica contro le aberrazioni della società contemporanea, attraverso un caleidoscopio di varianti e originali soluzioni tecniche, propongono una sorgente ricca di sollecitazioni mentali ed emozionali in grado di ritracciare il confine tra esperienza e immaginazione.