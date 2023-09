Andrea Celestino in mostra con "La strada del bosco": l'esposizione a Palermo

Incentrata sull’artista palermitano Andrea Celestino, si presenta la prima esposizione artistica di Martha - Music Art House Academy, la nuova startup tutta al femminile di Palermo che unisce musica, arte e formazione musicale in un luogo unico in città pensato per vivere da vicino la musica classica e l’arte. Tramite le sue opere Celestino ci trasporta all’interno del proprio immaginario, un immaginario di cui vengono narrate intime visioni e delicate memorie.

Numerosi sono i ricordi che affiorano nelle sue tele e a sua volta gli omaggi come quello al pittore Cy Twombly e alla pianista Clara Haskil. Immagini e memorie vengono mescolate tra loro, intrecciando le diverse temporalità dalle quali provengono per restituircele fissate all’interno di un tempo attuale, l’oggi, attraverso il medium di un supporto materico.

Talvolta le tele precedentemente dipinte vengono assemblate con altri pezzi di tela o stoffa e cucite insieme, combinando sequenze visive sempre nuove. Andando oltre l’atto creativo del dipingere possiamo paragonare la perizia con cui Celestino taglia e assembla pezzi diversi di tela dipinta alla cura che un regista cinematografico ha nei confronti della propria pellicola.

Il punto centrale della sua ricerca figurativa sta nel rapporto tra immagine e memoria, restituita a noi attraverso l’uso del colore vivo lavorato per sovrapposizioni di strati e trasformato in materia. A caratterizzare i suoi lavori è una pennellata screziata in cui la screpolatura e le tonalità stridono delicatamente tra di loro, ben amalgamate.

La personale di Andrea Celestino intitolata La strada del bosco vuole essere la rappresentazione di un racconto visivo, una passeggiata ideale per immagini in una strada che percorre un bosco, il suo. I soggetti rappresentati sono solo un pretesto per avviare una ricerca sul linguaggio della materia, uno strumento da utilizzare per la costruzione del volume e delle campiture. L’intento è quello di porre al centro della sua riflessione il rapporto col tempo e con la storia, riflettere su questo rapporto “abitando” una determinata condizione che va oltre l’immagine e risiede nell’atto del dipingere.

Andrea Celestino nasce a Palermo nel 1966, qui si diploma iscrivendosi al corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Vive tutt’oggi a Palermo e ha operato tra il territorio nazionale e la Svizzera. Le sue opere si trovano presso gallerie e collezionisti privati. Con il patrocinio di Comune di Palermo. Ingresso gratuito su prenotazione, scrivendo a info@marthapalermo.it.