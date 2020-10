Amor librorum: libri rari, stampe antiche e collezionismo cartaceo all'Oratorio Quaroni

Domenica 11 ottobre 2020 dalle 10:00 alle 20:00 l'Associazione culturale Amor Librorum organizza presso l'oratorio Quaroni in via Maqueda, 276 a Palermo, una esposizione di libri rari, stampe antiche e collezionismo cartaceo. All'interno saranno esposte alcune importanti rarità bibliografiche che costituiscono un vero tesoro dell'Associazione. Tra esse ci saranno l'atlante sulla Sicilia di Mario Coltraro del 1823, la prima edizione del libro di Leonardo Sciascia e Ferdinando Scianna "Feste Religiose", la rivista "Enigmistica per 7 giorni" stampata a Palermo nel 1945, "L'Olivuzza, ricordo della Corte imperiale russa in Palermo" del 1846 e le due opere prime originali di Salvatore Quasimodo "Acqua e Terra" del 1939 e di Eugenio Montale "Ossi di seppia" del 1925. L'ingresso, in sicurezza Covid 19, è libero.