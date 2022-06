Difendere l'ambiente, la sfida della rivoluzione gentile: incontro e mostra fotografica negli spazi di Al Fresco

"La rivoluzione per l'ambiente, una sfida in continua evoluzione". L'impegno dal basso, con testimonianze di associazioni e attivisti che cercano di difendere la natura troppo spesso maltrattata e ferita in Sicilia, sarà raccontato sabato 18 giugno alle 18, negli spazi di Al Fresco giardino e bistrot, in via Matteo Sclafani 1 (angolo via Biscottari, alle spalle della questura), a Palermo, dove è visitabile la mostra “Il mondo dei viventi, un equilibrio rivoluzionario" con gli scatti di Giovanni Spatola, nell’ambito della rassegna fotografica “Rivoluzione! Evoluzione?” a cura di Salvo Gravano in collaborazione con Palermo Felicissima.

All’evento interverranno, oltre al curatore della mostra e all’autore delle foto, anche alcune associazioni e cooperative che si occupano di ambiente nel territorio, tra cui LiberAmbiente e Palma Nana. Sarà l’occasione per riflettere su temi legati all’ambiente e sulle azioni coraggiose e gentili che alcuni attivisti hanno compiuto nella nostra terra, consentendo di preservare spazi e sensibilizzando sul tema diverse generazioni.