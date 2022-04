Aljoscha in mostra, le immagini di un fotografo ucraino alla cavallerizza di Palazzo Sant'Elia

Fondazione Sant’Elia presenta la mostra fotografica di Aljoscha, uno dei maggiori visual artist contemporanei ucraini, presso la Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia dal 7 al 10 maggio dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 20, ultimo ingresso ore 19.

L’esposizione ha come fulcro l’esibizione della performance nel cuore della città di Kiev, di fronte il monumento di epoca sovietica eretto per celebrare la vittoria dell’esercito russo contro il regime nazista di Adolph Hitler. Durante l’intervento, Aljosha ha protestato in silenzio contro la “follia ideologica” che sta prendendo il sopravvento sulla razionalità.

Completamente nudo di fronte al monumento l’artista, tenendo tra le mani due composizioni astratte riferite alla pratica del bioismo che è parte integrante della sua ricerca creativa, denuncia così l’insensatezza della guerra.