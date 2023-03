A Isola delle Femmine la mostra "L'affascinante mondo delle donne" per l'8 marzo

In occasione dell’8 Marzo BCsicilia di Isola delle Femmine propone la mostra “L’affascinante mondo delle donne, abiti e oggetti di vita quotidiana del Novecento”. L’esposizione, curata da Agata Sandrone, si terrà presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine e sarà aperta al pubblico mercoledì 8, domenica 12 e 19 marzo dalle ore 10 alle ore 13. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

La mostra offre una selezione di abiti d’epoca che rispecchiano lo stile e il modello tipico del Novecento. Inoltre accessori femminili, che non potevano mancare ad una donna di elevato ceto sociale, realizzati con sete ricamate, velluti, oppure bordati con frange, o ricoperti interamente di merletto.

Fazzoletti, guanti, ventagli, parasoli con impugnature in avorio, madreperla, osso o d’argento, inoltre cappelli: i materiali più usati sono seta, velluto, paglia, piume di struzzo. Infine completi di biancheria intima impreziositi da ricami, pizzi e merletti tipici del periodo. Un viaggio nella storia, per conoscere e soprattutto apprezzare e valorizzare il nostro patrimonio.