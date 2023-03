"10x10, scatto minimo: appunti brevi di fotografia", da Kiddikà la mostra a cura di Saporito Renier

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Continua il percorso itinerante della mostra "10x10, scatto minimo: appunti brevi di fotografia" ideata e allestita dalla Scuola stabile di fotografia di Palermo, diretta dal maestro Antonio Saporito Renier, che si trasferisce, ampliata da nuovi scatti e con alcuni nuovi interessanti autori, nei locali di "Kiddikà-Le officine del gusto", in via Principe di Scordia 63/65 a Palermo, con vernissage alle 19 di venerdì 31 marzo visitabile fino al 21 aprile prossimo.

La mostra sottolinea i molteplici ruoli estetici e sociali della fotografia: dall'impegno documentaristico a quello del reportage o della semplicità ludica e liberatoria del ricordo, del gioco, del divertissment. In realtà si tratta di un uso antico e primario dell’arte fotografica come di quella letteraria in genere: gli appunti mnemonici sulla bellezza, sui fatti, sui luoghi. Attraverso una serie di "appunti" di viaggio caratterizzati dalla commistione di più stili e tecniche fotografiche, la Scuola stabile di fotografia intende stimolare emozioni, riflessioni, curiosità in un percorso a tappe, con allestimenti inseriti in contesti selezionati dal punto di vista estetico ed artistico, variamente distribuiti nella città di Palermo così da raggiungere il maggior numero di fruitori.

Trenta fotografie in formato 10x10, rigorosamente in bianco e nero, firmate e incorniciate, scattate dagli "advancers" della scuola, accompagneranno i visitatori nel proprio immaginario per luoghi ed emozioni, solo suggerite, ma assolutamente efficaci, mentre si lasceranno coccolare da Deborah, Mario e Arturo, di Kiddikà in una mescolanza di sensazioni grazie alle prelibatezze presenti nel loro locale che potranno essere acquistate insieme alle fotografie.