"10 x 10 scatto minino", appunti brevi di fotografia: la mostra da Parentesi Letteraria

Continua il percorso della mostra “10 x 10 Scatto minimo. Appunti brevi di fotografia” ideata e allestita dalla Scuola Siciliana Stabile di Fotografia, diretta dal maestro Antonio Saporito Renier, si trasferisce, ampliata da nuovi scatti e con alcuni nuovi interessanti autori, presso Kalòs, parentesi letteraria - in via R. Wagner n. 9a, con vernissage mercoledì 13 dicembre, alle 18,30.

La mostra sottolinea i molteplici ruoli estetici e sociali della fotografia: dall’impegno documentaristico a quello del reportage o della semplicità ludica e liberatoria del ricordo, del gioco, del divertissment. In realtà si tratta di un uso antico e primario dell’arte fotografica come di quella letteraria in genere: gli appunti mnemonici sulla bellezza, sui fatti, sui luoghi.

Attraverso una serie di “appunti” di viaggio caratterizzati dalla commistione di più stili e tecniche fotografiche, la Scuola Stabile di Fotografia intende stimolare emozioni, riflessioni, curiosità in un percorso a tappe, con allestimenti inseriti in contesti selezionati dal punto di vista estetico ed artistico, variamente distribuiti nella città di Palermo così da raggiungere il maggior numero di fruitori.

50 fotografie in formato 10 x1 0, rigorosamente in bianco e nero, firmate e incorniciate, scattate dagli Advancers della Scuola, accompagneranno i visitatori nel proprio immaginario per luoghi ed emozioni, solo suggerite, ma assolutamente efficaci, mentre si lasceranno sedurre dalla ambientazione rilassata, piacevole, silenziosa ed educata, ricca di concentrazione di studio e pause di giovani turisti in giro per la città. Le fotografie potranno essere acquistate.

La Mostra è corredata da un catalogo numerato e firmato dagli autori. E’ un piccolo libro fotografico ricco di spunti di riflessione dei venti diversi fotografi allievi della SSF. La Mostra chiuderà il 6 gennaio e sarà visitabile secondo gli orari di apertura della libreria. Si allega la locandina e due fotografie per la comunicazione e il miglior utilizzo.

Crediti fotografici

Adriana Butera

Fabio Caltanissetta

Sabina Carnemolla

Cristina Cicala

Sarah Contorno

Chiara Gaudesi

Salvatore Giaccone

Monica Guarneri

Nunzio Guzzo

Raffaella Hopps

Veronica Minissale

Gianluca Mirasola

Mario Giovanni Rossi

Benedetta Pirrone

Antonio Polizzi

Antonio Saporito Renier

Maurizio Sinatra

Maurizio Staropoli

Nino Stimolo

Max Tirri

Mimma Tricomi