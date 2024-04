Mosa fuego trio, il concerto sul palco del Miles Davis jazz club

Forti, singolarmente, di una solida base tecnico-classica, questi tre musicisti messi insieme formano un trio pericoloso. Pericoloso perché l'energia, l' entusiasmo e la passione per ogni singolo suono prodotto sono tanti e tali da far strabordare l' acqua dal bicchiere. Ma loro si conterranno, almeno in principio.

Suoneranno, in crescendo, ballate popolari, brani brasiliani, ispanici e francesi, qualche standard jazz e forse anche musica inedita. Ascoltare per credere. Il trio è composto da Federica Mosa al violino, Cristian Falzone alla batteria e Rosario di Leo al pianoforte.