Moon watch party, a Villa Filippina si parla di astronomia e si guarda al telescopio la luna

Osservare la Luna, il nostro satellite che convive con la nostra quotidianità, presente nelle tradizioni, citato nelle arti e nella letteratura. Ma quanto ne sappiamo di lei?

Sabato 16 ottobre a partire dalle 19.00 il Planetario di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) apre le porte con il “Moon watch party”, l’iniziativa palermitana a cura del Planetario e Museo astronomico di Palermo, che sulla scia dell’evento internazionale propone un programma di osservazioni al telescopio e approfondimenti sulla genesi, sulle caratteristiche fisiche, sulle missioni spaziali e altri aneddoti legati al nostro satellite naturale.

Cinque turni in programma durante la serata, a partire dalle 19.00: ore 19.45, 20.30, 21.15, 22.00 e 22.45 con l’ultimo turno in partenza, per un massimo di 30 partecipanti a turno. Il costo dei biglietti acquistabili online su https://www.parcoticket.it/ è di 6 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini fino a 10 anni. Saranno rispettate le normative anti Covid-19 vigenti. Per partecipare è necessario il Green pass.

