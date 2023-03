La tavolata di San Giuseppe a Montemaggiore Belsito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 19 Marzo 2023 e lunedì 20, si potrà visitare l'altare di San Giuseppe, allestito presso la sede dell'associazione turistica Pro loco. Come ogni anno per sentita tradizione, in onore del patriarca San Giuseppe e i lavoratori, a Montemaggiore Belsito si celebra la festa dei "Virgineddi". La bellissima ricorrenza non è altro che la preparazione con amore,di tanti manicaretti e pietanze che vanno dal salato al dolce, come: la pignolata, i cannuola, e le soffici e tipiche "sfinci" di San Giuseppe, meticolosamente preparate con ingredienti e prodotti tipici del tertitorio montemaggiorese, tutto accompagnato da un profumato vino rosso locale.

La festa vuol essere anche un aiuto, per tutti i bambini e la famiglie meno fortunate economicamente. I bambini vengono ospitati nelle case del paese, dove ad attenderli al loro arrivo, potranno gioire comodamente seduti attorno a una tavola imbandita come per tradizione di tanto delizioso cibo. A fare da cornice alla bellissima festa in onore di San Giuseppe patriarca, in Chiesa si potrà visitare il meraviglioso altare arricchito con verdi e profumate foglie di alloro, e u "Laureddu", sapientemente contornato dal "panuzzu" di San Giuseppe, che sarà donato ai fedeli dopo la celebrazione della messa. Come ogni anno la comunità montemaggiorese ricorda il Patriarca, con tutte le funzioni religiose, dove un'intera comunità si unisce in preghiera, e affida a San Giusrppe protezione, per tutte le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani, e in generale tutti i lavoratori, affinché ci sia sempre tanta abbondanza di lavoro, per tutte le famiglie del mondo.