Degustazioni di prodotti con le aziende locali a Montemaggiore Belsito

Montemaggiore Belsito, e la forza imprenditoriale, dell'associazionie attività produttive, e l'atteso evento della Sagra dell'olio e della mandorla. La bellissima realtà imprenditoriale montemaggiorese continua a crescere nelle sue tante attività agricole autoctone locali. Molte sono le aziende che fanno parte dell'Associazione attività produttive di Montemaggiore Belsito grazie alla collaborazione con il patrocino del Comune, si terrà l'evento gastronomico e culturale nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2023, in piazza Roma. Si potranno degustare e apprezzare, tra i tanti stand allestiti per l'occasione, tantissime ricchezze gastronomiche autoctone locali, come il pregiato olio, i dolci alle mandorle e raffinati manicaretti tipici.

Le aziende hanno selezionato per i tanti visitatori, il meglio delle loro produzioni.Tra i giovani imprenditori mantemaggioresi, uomini e donne, c'è una costante voglia di evoluzione e dedizione che mira a promuovere e investire sul proprio territorio. Sono loro il volano di tanta passione lavorativa. La maestria, l'attenzione e la dedizione per la terra diventano un esempio per le future generazioni. La costanza nella coltivazione e lavorazione di ciò che, con sapiente maestria e un'intelligenza spiccata, riescono a trasformare il prodotto finito da presentare ai consumatori.