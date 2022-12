Montemaggiore Belsito, capodanno a chiazza. Un programma ricco di eventi quelli di domani sera in piazza a Montemaggiore Belsito, una serata davvero ricca di appuntamenti per festeggiare l' arrivo del nuovo anno . Ad allietare la serata ci saranno Dj Iannelli e Geraci , insieme al vox Ciccio Piraino . Alle 00:30 si iniziera' in compagnia del Dj Set live, che allietera' la serata con della buona musica fino alle 2:00, dove iniziera' un evento molto particolare il "Silent Disco".

Tutti i partecipanti indosseranno delle cuffie dove verra' trasmessa la musica in assoluto silenzio attorno a loro. Un 'esperienza molto bella e particolare .Tutti gli eventi di domani sera sono organizzati dall ' associazione giovanile "Rigenerha", con il patrocinio del comune di Montemaggiore Belsito.