A Montelepre il dibattito sulla condizione della donna di oggi e al via il concorso sulla baronessa

Il 24 maggio 2024 alle ore 17:00 presso la storica Torre Ventimiglia di Montelepre, si terrà il Convegno del titolo “Il mondo della Donna: verso nuovi orizzonti” organizzato dall’Associazione Ventimiglia, che vedrà la partecipazione di illustri relatori e delle autorità di Montelepre e Giardinello. L’Associazione Ventimiglia nasce nel 2022 con l’idea di raccontare, con una vera e propria rievocazione in costumi d’epoca, la storia della Torre Ventimiglia che rappresenta l’edificio architettonico più antico del Comune di Montelepre.

L’Associazione, presieduta da Zenap Chaudry, all’interno dell’evento, ridarà vita al Vescovo di Monreale Giovanni Ventimiglia, al suo casato nobiliare a cui appartenne l’allora Feudo di Munchilebbi e a tutti i personaggi storici che passarono dalla quattrocentesca Torre Ventimiglia, imponente fortilizio che l’alto prelato fece edificare con il benestare del Re Alfonso V di Aragona detto Il Magnanime. La Torre venne edificata in una posizione geografica del feudo con il chiaro intento di consolidare la giurisdizione vescovile in un'area nodale al confine tra la feudalità laica e il regio demanio.

Il nobile Ludovico Vernagallo, più conosciuto come l'amante della Baronessa di Carini, fu feudatario del territorio di Montelepre. In seguito a uno dei primi casi storici di femminicidio, l'assassinio di Laura Lanza, sul quale delitto allora vi fu un processo, oggi prende spunto il concorso della baronessa di Montelepre 2024 che ha quale fulcro principale il disegno e la realizzazione di abiti d'epoca per mettere in risalto la sapienza, la cultura e la grazia della donna.

Dal 1500 ad oggi, anno 2024, la situazione delle Donne non è cambiata significativamente, per cui si vuole mettere in evidenza e si vuole aprire un confronto sulla condizione della Donna nei giorni nostri, in un periodo storico nel quale ogni giorno muoiono ogni anno, per “mano” di persone che dichiarano di amarle, decine di Donne. L’evento culturale è preceduto da una giornata dedicata al tema del femminicidio e della violenza sulle donne.

La conferenza vedrà, tra gli altri, la partecipazione di relatori quali Andrea Giostra, psicologo e criminologo, curatore del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”, Roberta Sparacello, presidente dell'associazione “Io Barcollo ma non mollo”, Diana Sapienza, imprenditrice e promotrice delle associazioni in Sicilia, Valentina Placenti, grande femminista, personaggio pubblico del mondo della moda e spettacolo, Cinzia Rossi, vincitrice del concorso “Baronessa di Montelepre 2023”, Annamaria Di Piazza, mamma di Ania, Antonio De Luca, Sindaco di Giardinello, Giuseppe Terranova, Sindaco di Montelepre che consegnerà le chiavi del paese alla vincitrice.. Le giornate del festival dei Ventimiglia saranno: - 22 giugno con il concorso della Baronessa di Montelepre, - 23 giugno il Gran corteo storico multi epocale, - 24 giugno con la scacchiera vivente.