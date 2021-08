Monica Crivello e Giovanni Conte in concerto: musica jazz al Miles Davis

Una serata jazz che schiaccia l’occhio agli Usa. Monica Crivello e Giovanni Conte sono in concerto il 10 agosto alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il duo nasce dalla collaborazione tra il pianista Giovanni Conte e la cantante Monica Crivello, che insieme condividono la stessa passione per le songs di Broadway, con un repertorio che va dalla pop song agli standard. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.

