Il mondo Comics & Games apre al pubblico: l'inaugurazione al Palagiotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Manca poco ormai all’inaugurazione della Fiera Expo Comics & Games che si terrà giovedì 11 maggio alle ore 10. A tagliare il nastro saranno l’assessore del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, il presidente della sesta commissione consiliare Ottavio Zacco e il presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara. La Fiera dedicata al mondo del fumetto, al videogioco e al cosplay sarà aperta al pubblico fino al 14 maggio.

Il ricchissimo programma conferma la Fiera un punto di riferimento per i tanti appassionati e per gli espositori provenienti da tutta Italia. Saranno quattro giorni di puro divertimento: un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo nerd che potranno incontrare fumettisti, ospiti illustri, doppiatori, espositori e persino attori.

A grande richiesta, la manifestazione cresce aprendosi anche al mondo del cinema: ospite della manifestazione l’attore Artem noto per aver interpretato Pino nella serie Tv prima su Netflix "Mare Fuori", Oreste in "Nostalgia" e Tyson ne "La Paranza dei Bambini”.

La fiera promossa da MediExpo, leader nel settore fieristico con oltre trent'anni di esperienza nell'organizzazione di fiere campionarie e tematiche in tutta Italia, è organizzata in collaborazione con MultiPlayer Club Palermo, la Scuola Del Fumetto di Palermo, sotto la direzione artistica di Aura Nuccio e il coordinamento del direttore generale Vincenzo Marchese. Presente anche la Scuola del fumetto di Palermo con attività per fumettisti emergenti alla presenza di illustratori internazionali.

Sul palco si alterneranno numerosi artisti: il doppiatore Gianluca Iacono, il cantante delle sigle dei cartoni Giorgio Vanni, le cover Band Kartoona, Insalata di Pollon, il cantante Matteo Leonetti e non solo. Confermata la presenza degli ospiti internazionali, cosplayer e performer: Leon Chiro ed Elizabeth Rage, protagonisti di numerosi workshop e interviste. Qui di seguito il programma integrale delle 4 giornate: tornei ludici, giochi a carte e di ruolo, attività a tema, oltre a tutti i dettagli su concerti, spettacoli, esibizioni e gare.

Biglietti disponibili in loco il giorno dell’evento e online sul sito