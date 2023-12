"Un mare di stelle", a Mondello arriva Giandomenico Anellino con il "concerto delle cattedrali"

"Un mare di stelle" presenta: una chitarra d'autore - concerto delle cattedrali con il maestro Giandomenico Anellino. Preparatevi per un'esperienza musicale senza eguali il 29 dicembre alle 19:30 presso la suggestiva Chiesa di Mondello! La Pro Loco Mondello ha il piacere di presentare il talentuoso Maestro Giandomenico Anellino in un concerto straordinario, parte integrante della manifestazione natalizia che ha incantato Mondello, "Un mare di stelle."

Una chitarra d'autore - concerto delle cattedrali è un recital unico che racconta, attraverso le emozioni note di una sola chitarra, la ricchezza della musica italiana e rende omaggio ai grandi della musica internazionale. Il maestro Anellino ci condurrà in un viaggio musicale avvincente, dove ogni nota diventa un frammento di emozione. Un modo perfetto per concludere l'anno con la bellezza della musica. Non mancate a questo concerto che promette di toccare i vostri cuori con la magia delle sue melodie.