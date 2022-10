Model sharing FotArtè: dal nudo al bodypainting, fotografi per un giorno con una modella

Domenica 9 ottobre, nei locali di Arèa in piazza Rivoluzione 1, di Giovanni Lo Verso. A partire dalle 10.30 sino alle 19.30 si inaugura a Palermo il "Model sharing FotArtè" con l'artista ideatrice ed organizzatrice dell'evento Giusy Lo Grasso. In collaborazione con Giovanni Lo Verso, Ilenia Prestigiacomo, la New Sem-scuola di estetica moderna di Giorgio Taormina e la Creaking woods studios di Salvo Anello.

Chi non ha mai avuto voglia di scattare qualche foto, avendo la passione per la fotografia, in un set artistico fotografico con una modella? La fotografia ha conquistato il mondo dell'arte diventando un linguaggio espressivo a tutti gli effetti. Con uno scatto si può catturare un mondo e trasmettere un'infinità di emozioni. Ecco, emozioni! Questa sarà la parola chiave che l'artista e il suo staff tecnico (Salvo Anello girerà un Reportage) ed artistico (tra le modelle, l'attrice palermitana Alessandra Falanga, truccata dalla makeupartist Ilenia Prestigiacomo) vorranno trasmettere a tutti i partecipanti.

"Certo, ci saranno sempre quelli che guardano solo alla tecnica, che chiedono 'come' mentre altri di natura più curiosa, chiederanno 'perché'. Personalmente ho sempre preferito l'ispirazione all'informazione" (cit. Man Ray). Programma: ore 10 iscrizione; ore 10:30 inizio prima sessione di nudo integrale; ore 13.30-14 pausa pranzo; ore 16 inizio sessione Pop Art e Bodypainting; saluti di fine evento con una performance delle modelle. Per informazioni ed iscrizioni chiamare il 3284446128.