Miss & Mister città di Palermo 2021, la finale del concorso di bellezza al centro commerciale

Si concluderà sabato 9 ottobre dalle ore 18, nel piazzale esterno del centro commerciale La Torre di Palermo, la finale del primo concorso di bellezza e talento della nostra città, “Miss & Mister Città di Palermo 2021”.

Saranno circa 30 le finaliste che si contenderanno l’ambito titolo della Miss più bella della nostra città e una decina i ragazzi in gara per il titolo di “Mister Città di Palermo”. Tra una sfilata e l’altra, presenti sul palco a regalare diversi momenti di spettacolo, al pubblico presente, ci saranno diversi artisti siciliani, il comico Marco Manera, il mago comico Davide Tusa in arte Mago Plip, l’attore Dario Veca, e ancora da The Voice Italia il cantante filippino Aramand Curameng e il cantante Moa che per l’occasione presenterà i suoi due primi e nuovi inediti.

Una prestigiosa giuria sarà presente per sabato pomeriggio a stabilire chi rappresenterà i nuovi volti della nostra città: Monia Arizzi, Barbara Lipari, Sonia Hamza e Alessandra Costanza, Deborah Serina, Maurizio Asciutto, Loredana Castiglione, Carmelo Bonetti e gli stessi artisti già precedentemente menzionati.

Si ringrazia: Il Centro Commerciale La Torre; Pippo Piraino Parrucchieri che insieme alle make up artist guidate da Loredana Castiglione cureranno il look delle ragazze e ragazzi in gara; Bonetti Eventi & Servizi di Carmelo Bonetti; Luan Fashion Store; ViviSicilia di Angelo Marano per le riprese e i servizi web; La Fashion Models Group di Luca Rasa e Alessia Fortino, agenzia moda partner della kermesse che quest’anno ne ha curato anche la selezione delle partecipanti.

Una serata all’insegna della bellezza e dello spettacolo, prodotta da Studio Trentasei Eventi & Produzioni, direzione organizzativa ed artistica del patron del concorso Christian Carapezza, che, quest’anno presenterà insieme alla bella e brava conduttrice Eliana Chiavetta. Ingresso Libero dalle ore 17.30 con Green Pass

