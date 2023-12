"Le mirabolanti peripezie di Casimiro La Trippa": presentazione teatralizzata a Palazzo Bonocore

Palazzo Bonocore, a Palermo, avvia il suo percorso da hub culturale. Appena inaugurato, elegante, affascinante con la sua mostra interattiva dedicata a Palermo Felicissima e questo caffè affacciato su uno dei panorami più belli della città, quella piazza della Vergogna che sotto il sole di questi giorni, diventa uno spettacolo da non perdere. E proprio durante le feste, vara anche un programma di letture, piccoli spettacoli, concerti, visite straordinarie e persino una giornata tra enogastronomia e musica. Insomma, sarà un luogo che si candida a diventare uno dei cuori aperti e condivisi di Palermo.

Il programma Un//plugged, messo a punto da CoopCulture con Genìa, si completerà in una serie di eventi unici a corollario. Si inizia già il 28 dicembre alle 20.45 (ingresso libero) con la presentazione teatralizzata de "Le mirabolanti peripezie di Casimiro La Trippa" di Gaetano Bruno, Baldini+Castoldi che per una sera si spoglierà (ma non del tutto) dei panni di attore per indossare quelli dello scrittore e si confronterà con Alli Traina e Igor Scalisi Palminteri che ha disegnato le illustrazioni. E’ una favola allegra con protagonista Casimiro, real cuoco di corte di re Ferdinando Altezzone, impegnato nel cucinare (pena il taglio della testa, of course) la ciambella col buco più buona che ci sia. Peccato che lui non sappia farla… Venerdì 29 apertura straordinaria di Palazzo Bonocore fino alle 22 e visita guidata alle 19.30 e alle 21 alla mostra Palermo Felicissima di Odd Agency (biglietto di ingresso alla mostra).

Sabato 30 alle 18.30 ecco Bonocore Christmas Fest. Eccellenze di Sicilia: grazie alla partnership con WineSicily, e con il patrocinio dell’Assessorato regionale alle Attività produttive, un percorso di degustazioni di prodotti siciliani sulle note del Quartetto Montalbano (Domenico Marco, Vincenzo Cecere, Giuseppe Brunetto e Francesco Pusateri) e Non Solo Classica. Musiche indimenticabili da Ennio Morricone ai Queen e Coldplay insieme al poeta musicale Fabio Greco. Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Per tutti i giovedì del mese di gennaio, ecco il cartellone di UN//plugged: si inizia giovedì 4 alle 19 con “Viaggio oltre le parole", scritto e interpretato da Domenico Ciaramitaro, reading tra poesie e parole tra i vicoli e il mare di Palermo: le storie sono appese a tanti fili, sarà ogni spettatore a scegliere la sua per farsela raccontare. L’11 gennaio, “Le menzogne della notte” con Italia Carroccio (voce) e Alfredo Giammanco (musica), Il racconto del soldato ovvero Il guazzabuglio, tratto dal romanzo di Gesualdo Bufalino; il 18, Martina Cirri, cantautrice e chitarrista con “Cirri” performance intima e introspettiva molto particolare; il 25 sarà invece Carmine Maringola a leggere due favole, “La vecchia scortecata” e “La papera” tratte da “Lo cunto de li cunti” di Giovanbattista Basile. Mercoledì 31 gennaio questa prima tranche di appuntamenti si chiuderà con Serena Ganci e Daniela Macaluso che traggono dall’Ulisse di Joyce il personaggio di Molly Bloom, tra musica e parole. Biglietto: 5 euro. Dal 26 dicembre al 7 gennaio la mostra Palermo Felicissima prolungherà l’orario di visita fino alle 20.30 (ultimo ingresso 19.30), dal lunedì alla domenica. Venerdì 29 apertura fino alle 22, sabato 30 chiuderà alle 17.30.