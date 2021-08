Église talk con Mimi Mollica, da Londra a Palermo il fotografo pluripremiato siciliano

Église è lieta di presentare église talk con Mimi Mollica. Il fotografo pluripremiato siciliano con base a Londra, per la prima volta a Palermo, giovedì 2 settembre nella chiesa di Église, presenterà il suo percorso fotografico e le due monografie, “East London Up Close”, edito da Hoxton Mini Press nel 2021, e “Terra Nostra”, edito da Dewi Lewis Publishing nel 2017.

"East London Up Close" è un libro interamente a colori, dedicato al cuore frenetico dell’East End di Londra: intrise di poesia e giocosità, queste immagini spontanee catturano la gioiosa cacofonia di una comunità in continuo cambiamento. ”Terra Nostra”, con le sue foto in bianco e nero, il fotografo ha esplorato gli effetti della mafia nella sua terra, documentando le cicatrici inflitte da cosa nostra sul paesaggio fisico e sociale dell’isola, come risultato di un sistema fortemente radicato sia nella paura che nella corruzione.

Per l’occasione, sarà in vendita una serie limitata e numerata di poster del progetto “Terra Nostra” e alcune immagini da “East London Up Close”.

