Milonga del Cielo tour: un violino e un'arpa in ricordo delle vittime della Shoah

Giorno 26 Gennaio 2023 alle ore 21.15 presso la chiesa Sant' Anna di Palermo, torna la BachStringOrchestra diretta dal M. La Cagnina con solista Salvatore Petrotto? Professore dell' Orchestra Sinfonica Siciliana? violinista e cantante, insieme a vari artisti: ? l' arpista Giorgia Panasci, i chitarristi Antonio Di Rosalia, Ignazio Terrasi.

Il pianista Gioacchino Zimmardi il contrabbassista Paolo Avvento e i violinisti Angelo Cumbo, Giulio Menichelli e Gaia Arpina, per un concerto di beneficenza e commemorazione delle vittime dell' Olocausto. Ricordare l'orrore dell'Olocausto è una parte importante della nostra società. Per commemorare e imparare dalla sua memoria, è stato programmato questo concerto speciale per onorare coloro che hanno sofferto e sono morti.

La musica ha il potere di unire le persone ed evocare emozioni profonde, rendendola un tributo appropriato per ricordare coloro che hanno vissuto così tanto dolore, sofferenza e ingiustizia. Ascoltando i brani eseguiti in questo giorno speciale, possiamo unirci nella speranza di un futuro migliore e guardare al progresso affinché la storia non si ripeta mai. Presenta? Daniela Allotta, riprese audio e video di Alessandro Corsini. L'ingresso è libero chi lo vorrà potrà donare alla chiesa di Sant'Anna un’offerta oppure portare dei beni di prima necessità.