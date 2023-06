Milonga del cielo tour 2023, Petrotto in concerto​ solidale alla chiesa di Sant'Anna

Il BachstringEnsemble torna a Palermo per un concerto di beneficenza presso la chiesa Sant'Anna giorno 7 luglio alle ore 21.00. Il gruppo e i pianisti Giovanni. Zappulla e Gioacchino Zimmardi saranno diretti dal M. Michele La Cagnina con solista? il violinista e cantante Salvatore Petrotto,durante la serata si? esibiranno ? alcuni ? membri del gruppo in formazione Trio e Quartetto.



L'ingresso sarà libero, ma chi vorrà potrà fare un'offerta libera o donare beni di prima necessità come generi alimentari. Tale gesto di generosità e solidarietà sarà destinato alle famiglie e alle persone in difficoltà economiche e sociali, per sostenere le loro esigenze e necessità quotidiane. Il concerto di Petrotto & BachstringEnsemble rappresenta un'occasione unica per unire la bellezza della musica al valore della solidarietà, contribuendo così a rendere migliore la vita di chi si trova in difficoltà. La chiesa Sant'Anna di Palermo si conferma, ancora una volta, un luogo di incontro e di condivisione, dove l'arte e la solidarietà si fondono per creare un'esperienza che sia foriera di speranza e di futuro.



