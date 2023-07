Mille splendidi colori, passeggiata tra cielo e terra a Monte Catalfano

€ 10,00 per gli adulti. € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Vorresti portare a casa con te un tramonto? Proviamo, allora, a catturarlo insieme, ascendendo scoscesi sentieri, tra rocce rosate e strida di gabbiani, trovandoci perfettamente in equilibrio tra cielo e mare. A Monte Catalfano, dove ogni tramonto è diverso, perché mille sfumature infiammano il cielo e riscaldano l'anima, troveremo il modo di stupirci ancora dinanzi lo spettacolo della natura.



Falcon Walks organizza una passeggiata, presso Monte Catalfano: “Mille splendidi colori". Punto di incontro: Via Sant’ Isidoro Monte , 47 Cap 90011 Bagheria (Pa) alle ore 18:30 Venerdì 07 e Sabato 08 Luglio 2023. Rientro previsto per le ore 23:00.



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della cena a sacco, dell'acqua e una lampadina tascabile.



Quota di partecipazione:

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.



N.B.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione.

Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS al numero +39 329 2236060 oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione.

Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni:



- contatto telefonico.