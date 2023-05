Prima il talk, poi il dj set: Miles live all'Unipa Sun Fest

Si terrà venerdì 12 maggio presso l’Università degli studi di Palermo, in viale Delle Scienze, presso la facoltà di Ingegneria l’Unipa Sun Fest. Ospite dell’evento Miles, che sarà protagonista di un talk moderato da Nicolò De Devitiis in cui ripercorrerà la sua giovane carriera fino ad arrivare alla sua prossima partecipazione a Red Bull 64 Bars Live sabato 7 ottobre 2023 a Scampia, Napoli, insieme a Salmo, Noyz Narcos, Lazza, Rose Villain e Geolier.

Il talk, con un’introduzione a cura del professore Vincenzo Franzitta, si terrà alle ore 15:30 presso l’aula 0010 dell’Università di Palermo. In serata Miles porterà dal vivo all’Unipa Sun Fest un dj set speciale caratterizzato dai suoi remix originali e dal suo stile bouncy elettronico.

Miles è un artista romano classe 2002, la cui passione per la musica inizia all’età di 8 anni, quando grazie al padre Dj, mette mano sulla sua prima consolle. Dopo un primo periodo di pratica, a 11 anni prova a produrre una canzone: così scopre Fruityloops 11 e da qui inizia il suo percorso da producer, in un primo periodo focalizzandosi sulla house melbourne bounce per poi arrivare alla trap ma portandosi dietro il suo stile bouncy ed elettronico. In molti hanno avuto modo di apprezzare le sue capacità per la produzione di “Star Wars”, brano di Machete feat Fabri Fibra e Massimo Pericolo, uno dei pezzi più amati del “Machete Mixtape 4”. La firma di “Star Wars” gli è valsa una certificazione platino e ha sancito la sua affiliazione alla Machete Crew. Ad aprile 2020 pubblica il suo primo progetto discografico da producer, l’EP “GLITCHED YEARS”. A ottobre 2020 insieme a Slait, thasup e Low Kidd ci ha scaraventati nel mondo BLOODY VINYL con “BV3”, certificato doppio disco di platino. Un dj e tre producer capaci di riunire 25 artisti della scena urban italiana e internazionale nel terzo capitolo della saga tra le più amate di sempre. Il 5 novembre 2020 inizia la collaborazione con Anna, producendo il singolo “Fast”. Nel 2020 MILES, oltre a essere molto richiesto per diverse collaborazioni, ha affiancato Hell Raton, giudice di X Factor 2020, producendo alcuni dei brani assegnati alla squadra delle under donne, eseguiti durante i live dell’edizione. L’8 luglio 2021 produce per Anna “Squeeze #1” e il 16 luglio “Drippin’ in Milano”, quest’ultimo certificato disco di platino.

Il 29 ottobre esce “Testamento (La resa dei conti)”, nuovo singolo firmato Bloody Vinyl, che vede il suo nome accanto a quello di Slait e Low Kidd e il feat di Shari e J Lord. Un'operazione speciale fortemente voluta da Sky e accolta e interpretata al meglio dal team Bloody Vinyl, per un vero e proprio omaggio in musica e barre, in attesa della resa dei conti finale, alla serie italiana dei record Gomorra. Questi e tanti altri sono i successi collezionati in pochi anni dal giovane artista romano. Oggi si presenta con una nuova identità e un nuovo percorso artistico in cui riversare la crescita di questi anni, come a sbloccare un altro livello del videogioco reale che è il suo progetto. Adesso i progetti MILES e 5019 identificano l’immaginario dell’artista e rappresentano un dualismo artistico che vede MILES nelle vesti di cantante e 5019 in quelle di produttore. A dare il via a questa nuova fare è “FLASHBACK!” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo singolo di MILES, con la produzione di 5019, uscito il 15 aprile 2022, a cui sono seguiti “TEMPO”, un brano con sonorità che arrivano subito forti nel petto e parole che rimbalzano e si incollano immediatamente alla testa, e “SATELLITE”, un vero e proprio viaggio nello spazio con la navicella targata MILES.

L’artista negli ultimi mesi ha continuato la collaborazione con Anna, curando la direzione musicale del suo ultimo EP “LISTA 47”, e ha co-prodotto e mixato “TRENCHES BABY”, album di Rondodasosa e inoltre, in veste di produttore, troviamo il suo nome anche nel pluripremiato album di Lazza, “Sirio”.