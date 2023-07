Cooperazione e studi sulle migrazioni, l'evento finale del progetto di Unipa "Migrants"

Dal 10 al 19 luglio, la città di Palermo ospiterà la fase finale del progetto “Migrants”, coordinato dall'Università di Palermo e finanziato dall’azione Capacity Building in Higher Education della Commissione europea attraverso il programma Erasmus+.

Il progetto, che si avvicina alla sua conclusione, ha coinvolto partner europei e tunisini con l'obiettivo di migliorare il sistema universitario tunisino, la sua rilevanza nel mercato del lavoro e nella società e la sua capacità di rispondere alle sfide della migrazione. Tra i suoi risultati più importanti vale la pena sottolineare il lancio di un corso di laurea magistrale congiunto in Studi sulle migrazioni, giunto alla sua terza edizione oltre ad una serie di attività di ricerca e formazione sulle migrazioni.

L'evento che si terrà a Palermo si suddivide in 3 momenti principali:

1. l'evento finale di disseminazione, intitolato "Disclosing the Migrants Project", si terrà il 10 luglio presso l'Orto Botanico di Palermo. Questa prima giornata sarà dedicata alla divulgazione dei risultati del progetto con il contributo di tutti i partner: le Università tunisine di Tunis El Manar, La Manouba e Tunisi, le Università di Granada e l’Università di Westminster ed i partner non accademici, ovvero Unimed - Unione delle Università del Mediterraneo, COSPE - Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti e Cledu - Clinica dei Diritti Umani di Palermo;

2. la Summer School, intitolata "After the Last Frontiers", si terrà l'11-12 luglio nella stessa sede. Si articolerà in 2 sessioni al giorno con relatori di rilievo internazionale, quali Dipesh Chakrabarty, Sandro Mezzadra, Martina Tazzioli e Shahram Khosravi;

3. attività di job shadowing e co-working organizzate da CLEDU in collaborazione con Moltivolti e altre ONG e organizzazioni siciliane che si occupano di migrazione si svolgeranno tra il 13 e il 19 luglio. Queste attività coinvolgeranno un'ampia gamma di partecipanti delle università partner che avranno l'opportunità di conoscere da vicino le organizzazioni palermitane che operano nel campo della migrazione.

L’evento “Disclosing the Migrants Project”, la summer school “After the Last Frontiers” e il job shadowing rappresenteranno la fase finale del progetto Migrants che si concluderà ufficialmente il 14 settembre 2023 con la pubblicazione di due volumi che raccolgono i contributi scientifici del progetto. Il primo volume, curato da Serena Marcenò e Giulia Sajeva, si intitola “Migrations: Governance, Policies, and Rights”; il secondo volume, curato da Valeria Cammarata, Federica Mazzara e Samira Mechri, si intitola “Migrations: Socio-cultural context and Constitution”. Questi due volumi inaugurano la nuova collana di Mimesis International chiamata "Drift Maps".

Ulteriori informazioni sul progetto "Migranti" e sulla Conferenza finale sono disponibili sul sito ufficiale www.migrantsproject.eu