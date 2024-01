Michael Jackson project in jazz tribute: il concerto al Miles Davis

Michael Jackson Project in Jazz tribute. Conosciuto anche come "The King of Pop" è considerato uno degli artisti musicali più influenti della popular musicdella. Con oltre 1 miliardo di copie vendute in tutto il mondo, è uno degli artisti musicali di maggior successo discografico con vendite paragonabili solo ad Elvis Presley e ai Beatles.

Nel 1982 pubblicò il sesto album Thriller, che è tutt'oggi il più venduto nella storia della musica, con vendite stimate in 100 milioni di copie a livello globale È stato uno dei pochi artisti ad essere stato inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Benny Amoroso vuole omaggiare la sua opera con un progetto in chiave jazz. Benny Amoroso tromba, Federica Amoroso voce, Giacomo Bertuglia basso, Sergio Cali' batteria.