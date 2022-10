Mia Sicilia, mostra di artigianato d'eccellenza a Palazzo Pantelleria

Il 5 e 6 novembre torna a Palermo l'appuntamento con Mia Sicilia - Vetrina d'Eccellenza artigiana, iniziativa dedicata alle migliori produzioni artistiche siciliane. Ad organizzarla è l'Associazione ArtisticaMente, che ormai si dedica da anni alla promozione e sostegno dell'artigianato locale. L'apertura della manifestazione è prevista per sabato 5 novembre alle ore 10, la mostra mercato, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle 10 fino alle ore 20 sia sabato 5 novembre che domenica 6 dicembre, presso Palazzo Pantelleria Varvaro in piazza Meli, 5.

Protagonisti della manifestazione saranno tanti bravissimi artigiani locali che presenteranno i prodotti di pregio da loro realizzati nei diversi settori di lavorazione: dalla gioielleria alla pittura, alle lavorazioni in legno, senza dimenticare la tessitura, i prodotti alimentari, l'abbigliamento e tante altre attività artistiche e tipiche; ci sarà spazio anche per gli amanti del vintage con uno stand dedicato. All'evento sarà presente anche L'Ateneo Musicale di Palermo che per la prima volta viene ospitato a Palazzo Pantelleria Varvaro dove allieterà i visitatori con le performance musicali dei suoi bravissimi artisti. E non possiamo non menzionare anche la partecipazione del maestro Filippo Lo Iacono che esporrà con una sua personale all'interno dei saloni dell'alcova.

L'Associazione ArtisticaMente durante i suoi eventi tende sempre una mano anche ai bisogni sociali, e in quest'occasione all'interno della mostra ospiterà l'Associazione Afap che fornirà informazioni utili sul tema dell'affido. La Vetrina d'Eccellenza artigiana Mia Sicilia è diventata con gli anni un appuntamento sempre più atteso ed apprezzato con eventi che parlano di coraggio e resilienza, qualità distintive dei maestri artigiani che ogni giorno affrontano le sfide del fare impresa con intelligenza creativa e sapienza manuale.