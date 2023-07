Torna Dest'arte: tra Mezzojuso, Vicari e Ventimiglia di Sicilia il festival intercomunale delle arti performative

Musica, danza, teatro comico e teatro per ragazzi. La cooperativa Agricantus di Palermo è pronta a partire con la seconda edizione di “Dest’Arte – Festival intercomunale delle arti performative”, progetto nato dalla sinergia e dalla collaborazione tra il direttore artistico Vito Meccio e i Comuni di Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Mezzojuso, e reso possibile grazie alle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo.

Obiettivo del progetto della Cooperativa Agricantus - da quasi quarant’anni promotrice di iniziative culturali e di commistioni tra spettacolo dal vivo e animazione sociale – è la rivitalizzazione socio-culturale dei territori coinvolti, attraverso interventi artistici capaci di risvegliare l’interesse degli abitanti nei confronti dell’arte e della cultura e stimolando una mobilità verso i comuni limitrofi che favorisca anche una crescita socio-economico

Per poco meno di un mese Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Mezzojuso saranno un grande palcoscenico a cielo aperto: dal 28 luglio al 18 agosto sono 9 gli spettacoli che circuiteranno nei tre comuni tra spettacoli di musica, danza, teatro comico e teatro ragazzi. Una varietà che vuole raggiungere e coinvolgere quanto più eterogeneo per gusto, inclinazione ed età.



Si inizia con tre spettacoli per bambini proposti dalla compagnia calatina Nave Argo che metterà in scena venerdì 28 luglio alle ore 19 all'Anfiteatro comunale di Ventimiglia di Sicilia lo spettacolo “Hansel, Gretel e il segreto della strega”, liberamente ispirato alla nota favola dei fratelli Grimm che utilizza le tecniche del teatro d'attore, un originale uso delle musiche ed alcuni elementi del teatro di figura. La stessa compagnia il giorno successivo, sabato 29 luglio alle ore 19, nella piazza Umberto I di Mezzojuso porterà in scena “La cicala e la formica”, liberamente ispirato alla nota favola di Esopo. Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato saranno i protagonisti di uno spettacolo che propone una riflessione sull’importanza del rispetto dell'altro diverso da sé stesso.

Domenica 30 luglio alle ore 19, infine, sarà il Piccolo Anfiteatro Sopra le Aie di Vicari ad ospitare la messa in scena di “Giufà e i buoni consigli”, liberamente ispirato ai racconti dello scrittore ed antropologo Giuseppe Pitrè che propone un'originale rivisitazione del personaggio tanto caro alla tradizione popolare dei Paesi del Mediterraneo: lo sciocco del villaggio, credulone e pasticcione ma furbo con i prepotenti, che guarda al mondo con occhi da bambino, conservando la lealtà, la schiettezza, l'ingenuità e lo stupore tipici dell'infanzia.

Il programma di “Dest’Arte – Festival intercomunale delle arti performative” prosegue a Ventimiglia di Sicilia (anfiteatro comunale) con lo spettacolo “Sopra un palazzo” con l'attore Sergio Vespertino e il musicista Pierpaolo Petta (martedì 1 agosto ore 21.30), e con il concerto del Giuseppe Milici Quartet “Omaggio a Stevie Wonder” (venerdì 18 agosto ore 21.30).

A Mezzojuso (piazza Umberto I) il programma continua con il Giuseppe Milici Quartet in “Anema e core” (domenica 6 agosto ore 21.30) e si conclude con lo spettacolo di danza tratto da Ovidio “Daphne” (giovedì 17 agosto ore 21.30) del regista e coreografo Aurelio Gatti con i danzatori Lucia Cinquegrana, Luca Piomponi, Lucrezia Serafini.

A Vicari (piazzetta San Leonardo) si susseguiranno lo spettacolo comico “Fiato di madre” con l'attore Sergio Vespertino e il musicista Pierpaolo Petta (lunedì 7 agosto ore 21.30) e lo spettacolo di danza tratto da Giovanni Verga “La Lupa” (martedì 8 agosto ore 21.30) del regista e coreografo Aurelio Gatti con i danzatori Paola Saribas, Lucia Cinquegrana, Matteo Gentiluomo e la voce recitante di Sebastiano Tringali.



Il progetto di Dest’Arte è realizzato anche grazie alla collaborazione del G.A.L. Metropoli Est (società consortile di natura mista pubblico-privata), e delle associazioni che partecipano alla diretta realizzazione del palinsesto, soggetti dalla pluriennale esperienza in ambito culturale e dello spettacolo dal vivo: Estreusa di Caltanissetta, MDA Produzioni Danza di Castelnuovo di Porto (Roma), Nave Argo di Caltagirone, Associazione culturale Unisono di Modugno (Bari).



Informazioni

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Informazioni al numero 091.309636 oppure www.agricantus.cloud.