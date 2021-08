Mezzanotte running e fluo night walking a Isola delle Femmine

Pronti per assaporare il fascino della gara podistica estiva più avvincente del panorama nazionale, che sotto un incantevole cielo stellato estivo sul caratteristico lungomare di Isola delle Femmine regalerà ai fortunati partecipanti immagini e emozioni da favola. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Pegaso Athletic in collaborazione con il Circolo Culturale Nuova Società sotto l’egida dell’ACSI Sicilia Occidentale ed il patrocinio del Comune di Isola delle Femmine (PA) e dell’Assemblea Regionale Siciliana organizza la 5° Edizione della Mezzanotte running Città di Isola delle Femmine sulla distanza di K. 8,00 circa.

La gara podistica di preminente interesse nazionale inserita nel circuito Biorace, come prova ufficiale, si disputerà a Isola delle Femmine venerdì 3 settembre 2021 con ritrovo dalle ore 20 e partenza allo scoccare della mezzanotte. Fiumi di premi si prevedono per i primi 10 classificati di ogni categoria proposti da Lemonsoda Energy Activatore, da Ceres C’è, da Benson Sport ed ancora per i primi classificati assoluti un week end nella splendida struttura del Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine (PA).

La Mezzanotte running è una festa per tutti gli amanti dello sport e del benessere, infatti oltre alla gara competitiva di circa 8 Km, tutti gli sportivi potranno partecipare alla camminata ludico motoria di 2 km circa denominata fluo night walking con partenza prevista alle ore 23,30. I partecipanti alla camminata ludico motoria denominata “fluo night walking” riceveranno in regalo dei gadgets a tema da parte di Herbalife nutrition ed ancora in regalo I love sicily card con un contributo a carico del comitato organizzativo dell’evento.

I partecipanti iscritti all’evento riceveranno dei simpatici gadgets offerti dai nostri partner tra cui Orthoservice Ro+Ten, Iceberg Drink, Correra Professionisti Per La Tua Casa, Pegaso Università On Line, Polysistem, Hotel Dei Pini, Farmacia Kennedy, Rg On Line, Sudgel. Per info ed iscrizioni www.speedpassitalia.it - iscrizioni@speedpass.it.

