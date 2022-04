"Metti una Pasquetta insieme": escursione con Akira ed Harry, due esemplari di rapaci

L'albero di Chirone, Drovers Academy e il ristorante A Cuccagna, vi invitano a partecipare a “Metti una Pasquetta insieme”. Con noi ci saranno anche, Akira la femmina alfa per eccellenza e Harry lo spaccone, splendidi esemplari di rapaci. Punto di incontro: Via Falcone E Borsellino Magistrati, n°121 Termini Imerese (PA) alle 09,30 Lunedí 18 Aprile 2022, procederemo in macchina verso la sede del Ranch Drovers Accademy, in cui inizierà l’attività. Rientro previsto alle 16:00.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante. Mentre il ristorante "A Cuccagna" preparerà la colazione e il pranzo facendoci gustare prodotti a base di grani antichi Siciliani.

€ 25,00 per gli adulti

€ 15,00 per i ragazzi da 5 ai 10 anni.

Gratis per bambini sotto i 5 anni.

Il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la partecipazione, tramite Whatsapp oppure con un messaggio sulla nostra pagina Albero di Chirone, entro le 13:00 di Giovedì 14 aprile le seguenti informazioni:

dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

contatto telefonico.

E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume, ai peli degli animali e ornitofobiche. Non è prevista la presenza di altri animali. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento personale.