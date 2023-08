Metro Art & Theater a Campofelice di Fitalia, il "Canto nelle due Sicilie" in piazza

La quinta e ultima tappa dell'eclettico evento Metro Art & Theater 2023 si terrà stasera 9 agosto alle ore 21.00 presso la suggestiva piazza Matrice a Campofelice di Fitalia. In questa affascinante cornice, si esibirà lo spettacolo imperdibile intitolato "Canto nelle due Sicilie", un'opera originale scritta e arrangiata dal Maestro Mario Modestini, che esplora e celebra i canti intramontabili dei popoli del Regno delle due Sicilie.

La suite, concepita in forma cameristica, è intrisa di profondi contenuti culturali e si propone di essere eseguita in luoghi di grande rilevanza culturale, come teatri e siti monumentali, con l'obiettivo di coinvolgere una vasta gamma di pubblico e promuovere l'arricchimento turistico. Tuttavia, è ancor più significativa la scelta di esibirsi in contesti che favoriscano l'inclusione sociale, rafforzando il tessuto sociale di Palermo e dei comuni circostanti, attraverso l'espressione artistica della musica.

L'emozionante performance avrà come protagonista la voce di Alba Cavallaro, affiancata da un ensemble di talentuosi musicisti: Francesco Maria Martorana alla chitarra e al decacordo, Giorgio Gasbarro al violoncello, Giorgia Panasci all'arpa e alle percussioni, e Gaetano Motisi al sassofono soprano.

"Canto nelle due Sicilie" rappresenta una suite che si distingue per la sua raffinata scrittura e arrangiamento cameristico. Attraverso questo progetto, Modestini intende mantenere integri i tratti distintivi dei canti tradizionali, offrendo al pubblico una prospettiva autentica e coinvolgente. L'opera esplora la profonda connessione tra le diverse etnie e culture che caratterizzano il Regno delle due Sicilie, attraverso un'armoniosa fusione di melodie e sentimenti.

Il maestro Mario Modestini condivide la sua prospettiva: "Nelle trascrizioni, è fondamentale rispettare e preservare l'essenza stessa del materiale originale, senza distorsioni o alterazioni. Le deviazioni rischiano di tradire le intenzioni originali e di compromettere l'essenza narrativa dell'opera. Le trascrizioni si sviluppano all'interno di uno spazio stilistico circoscritto e sono intrinsecamente legate a riferimenti storico-culturali, inevitabili quando si affrontano le tradizioni etniche."

L'accesso a questo particolare spettacolo sarà gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Metro Art & Theater 2023 è un progetto realizzato grazie all'impegno dell'Associazione Ecu, con la preziosa direzione artistica di Francesco Panasci. La realizzazione dell'evento è resa possibile dai fondi Fus del Ministero della Cultura, che sostengono attività di spettacolo dal vivo, grazie anche al supporto del Comune di Palermo Area delle Culture. L'obiettivo è di promuovere l'inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e la valorizzazione del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, attraverso progetti che abbracciano le periferie di Palermo e della Città Metropolitana.