Un giocoliere al tramonto tra i viali dell'Orto Botanico: per Metamorphosis c'è anche Alessandro Librio

Dialoghi sonori tra due musicisti e la natura prorompente dell’Orto Botanico: domenica 3 settembre alle 21.30 il festival Metamorphosis ospiterà “Dialogues” performance musicale site specific di Alessandro Librio (violino) e Ornella Cerniglia (pianoforte). Da diversi anni i due musicisti alternano la ricerca nel repertorio contemporaneo, a una ricerca costante sul suono, a partire dai loro strumenti in una prospettiva sperimentale e creativa, senza mai tralasciare l’improvvisazione, talvolta radicale. In questo caso la loro performance site specific è stata costruita sul fascino e la suggestione dell’Orto Botanico. Una serie di dialoghi sonori tra i due musicisti e l’ambiente, oltre i confini dalla tradizione accademica per porgere un impatto con il senso del reale.

Prima della performance, alle 19, per i viali dell’Orto Botanico si aggirerà uno strano tipo, un giocoliere sui generis che dalla sua valigia tirerà fuori gli oggetti più disparati… polli di gomma, spazzoloni per i sanitari, sturalavandini e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche palline, palloni e clavette. Monsieur Barnaba sa anche giocare con il fuoco, sa far ridere e scherzare: insomma 40 minuti di puro divertimento.

Si chiude così la seconda settimana di Metamorphosis - il festival di SiMuA e CoopCulture in corso all’Orto Botanico, direzione artistica di Sabino Civilleri, organizza Genìa -. Il programma riprenderà giovedì 7 settembre per avviare il terzo ed ultimo weekend: Emma Dante torna a Palermo con il suo “La Scortecata” da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile. Con Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola.

All’erbario storico dell’Orto Botanico si può visitare la videoscultura inedita del duo Masbedo, “The Lovers” in cui i corpi di due murene si affrontano e si desiderano, avviando un’affascinante morfogenesi, delicata e violenta nello stesso tempo. E un particolare allestimento site specific è stato pensato per “Trittico” del critico di danza Giuseppe Distefano, che chiude in un unico racconto fotografico i tre capolavori assoluti di Pina Bausch “Café Muller”, “Le Sacre du Printemps” e “Bamboo blues”.