Metamorphosis, all'Orto Botanico il festival multidisciplinare che abbatte ogni steccato tra i generi

Vivere in simbiosi con le piante, ascoltare un giardino che ha da raccontare tesori diversi, accogliere la musica: c’è un filo sottile che lega gli spettacoli in programma per la terza edizione di Metamorphosis, il festival multidisciplinare che abbatte ogni steccato tra i generi; e che si apre sabato 29 giugno all’Orto Botanico dove andrà avanti fino al 7 luglio, accogliendo nomi del teatro d’avanguardia come il regista argentino Claudio Tolcachir; il ritorno dopo anni del Teatro Valdoca; un progetto di Donatella Finocchiaro su Rosa Balistreri e uno di Salvo Piparo sulle voci del mare; la danza di Chiara Frigo e le sonorità contemporanee di Santamarea, freschi premiati di Musicultura; le polistrumentiste indipendenti Giolì e Assia, Davide Livornese o le estoni Duo Ruut. Inoltre, due appuntamenti per i più piccoli, e un programma di talk curato dal professor Salvatore Tedesco, e dagli studenti dell’Ateneo palermitano. Organizzano il SiMuA (Sistema Museale di Ateneo) e CoopCulture, in collaborazione con il collettivo Genìa, direttore artistico Sabino Civilleri.

Nove giorni di festival, due fine settimana colmi di spettacoli: si inizia domani alle 19.30 con COOrpi – La voce delle piante della danzatrice Emilia Guarino che ha trascorso un lungo periodo all’Orto, per conoscerlo dal suo interno, nel disfarsi e riproporsi delle stagioni; e ha passato una settimana “in compagnia delle piante per decifrare la loro lingua”, restituendola nel corso di questa performance site specific che coinvolge l’attore Alberto Nicolino, la fotografa Rori Palazzo e il musicista Angelo Sicurella. Seguirà alle 21.30 “Gneiss”, concerto “meticcio” che unisce rabab afghano e oud turco, percussioni e contrabbasso, per il Davide Livornese Duo (con Cristiano Calcagnile alle percussioni).

Si continua domenica alle 19 con il ritorno graditissimo del Teatro Valdoca con un “rito sonoro” di Mariangela Gualtieri che cerca di comunicare la stretta simbiosi di chi vive con la natura “che mi mette le mani dentro il respiro e nel cuore” spiega. A seguire, alle 21.30 le polistrumentiste, cantautrici, DJ Giolì & Assia, fiere “proprietarie” del loro mondo creativo, visto che lo scrivono, suonano e producono, e sono seguitissime sui social: Resurrection è l’emblema di questo mondo indipendente di Giolì (pianoforte, violoncello, batteria, chitarra o il caratteristico handpan) e Assia (voce).