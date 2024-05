"La Messe de Nostre Dame" di Guillaume de Machaut alla Cappella Palatina

Il conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo realizzerà, all’interno delle proprie attività concertistiche, La Messe de Nostre Dame di Guillaume de Machaut il 4 maggio alle ore 18 presso la Cappella Palatina a ingresso libero con prenotazione all’email gaia.caruso@conservatoriopalermo.it. La Messe de Nostre Dame di Guillaume de Machaut (c. 1300-1377) è il capolavoro musicale più famoso e più antico del Medioevo. È straordinario dal punto di vista compositivo ed eccezionale dal punto di vista storico.

È la prima messa polifonica, a quattro parti, nella quale i sei movimenti dell'ordinario (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Ite missa est) sono stati composti da un singolo autore. A partire dagli anni ’50 del ventesimo secolo, dopo la pubblicazione delle prime trascrizioni dei codici medievali, la Messe de Nostre Dame diventa una delle opere più eseguite e più registrate del repertorio medievale, dal 1950 a oggi si contano oltre 60 edizioni.

Questa fortuna deriva anche dal fatto che il testo musicale ci è pervenuto in più fonti di buona qualità e quindi il confronto con i codici medievali è meno difficoltoso di quanto possa sembrare. Per quanto ci risulta a Palermo è stata eseguita solamente una volta nella stagione degli Amici della Musica tra il 1977 e il 1980. La messa verrà interpretata da un gruppo di 12 musicisti, sei cantanti e sei strumentisti, formato da docenti, alunni ed ex alunni del conservatorio di Palermo.

All’interno del Conservatorio di Palermo è attivo un laboratorio di studio e ricerca sulla musica medievale che al momento è coordinato da Emanuele Buzi e Lucio Garau, del laboratorio al momento fanno parte anche i docenti Piero Cartosio, Gioacchino Comparetto, Carlo Fiore e Gabriele Garilli. Il concerto di quest’anno, che ha come oggetto la messa di Nostre Dame è stato preceduto da un seminario di studio sui manoscritti e di prassi interpretativa tenuto nel mese di marzo da Kees Boeke. Negli anni precedenti Kees Boeke ha tenuto altri 3 seminari per il laboratorio: nel 2017 su Guillame de Machaut, nel 2022 sulle ultime composizioni del Codice Chantilly, nel 2023 sull’Ars Subtilior.

La Messa di Nostre Dame Composta da Guillaume de Machaut intorno al 1364 Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Agnus dei, Ite missa est. Docenti, alunni ed ex alunni del Conservatorio di Palermo: Maura Aresu voce, Emanuele Buzi viella, Raffaele Conoscente trombone, Fabio D’Alberti voce, Estelle De Luca Vinçon voce, Germana Di Cara voce, Rachele Ferrante voce, Lucio Garau organo portativo, Cristina Greco arpa, Placido Iudicello trombone, Vincenzo Lisi voce, Dario Venutelli flauto dolce.