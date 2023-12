"Marry Agsas Autismi" al teatro Jolly

"Teatro senza barriere", il filo conduttore dello spettacolo "Marry Agsas Autismi" che andrà in scena a Palermo, al Teatro Jolly, sabato 16 dicembre alle ore 10. Promosso ed organizzato dalla cooperativa "Primavera Iris", è rivolto alle famiglie dell' Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali, guidata da Luigi Aloisi impegnata insieme alla cooperativa sociale "Autismi" ad abbattere le barriere socio-culturali avendo come obiettivo primario, dal 1990, la risoluzione della sindrome autistica.

"Creare un'occasione di divertimento e di svago per i genitori con figli autistici-dice Leonardo D'Angelo, presidente della cooperativa - è soltanto uno dei motivi che ha dato l'input all'organizzazione dello spettacolo, perchè nella maggior parte dei casi queste famiglie restano ai margini di luoghi di aggregazione sociale. I comportamenti dei figli con disabilità psichica può provocare reazione di fastido e di disturbo tra i normodotati e quindi si autoescludono dalla frequenza di cinema, di teatri o anche di ristoranti".

Sabato 16 dicembre, in occasione dello spettacolo con le musiche del fisarmonicista Pierpaolo Petta che ha collaborato, tra l'altro, con il celebre pianista, compositore e direttore d'orchestra Nicola Piovani e le divertenti gag del cabarettista palermitano Stefano Piazza, noto per il suo "Piazza Grande show" , il presidente D'Angelo farà dono di un defibbrillatore per il centro diurno dell'associazione. Interverranno: Luigi Aloisi, presidente Agsas e Santina Calsabianca, vicepresidente della cooperativa "Autismi". Presenta, la giornalista Giusy Messina.