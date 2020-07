Mercato del contadino a Ficuzza: ogni domenica l'appuntamento enogastronomico

Al via domenica prossima, 26 luglio, la seconda edizione del Mercato del Contadino a Ficuzza, che si svolgerà nel piazzale della Real Casina di Caccia. Rispetto allo scorso anno però c’è una novità: fino alla fine di ottobre, l’appuntamento diventa settimanale. Ogni domenica, dalle 9 alle 17, le aziende locali esporranno e venderanno i loro prodotti enogastronomici tipici del territorio corleonese.

L’evento è stato reso possibile grazie all’attività sinergica di 4 assessorati comunali: per l’Agricoltura, per l’Ambiente e il territorio, per la Frazione di Ficuzza, per il Turismo. Inoltre, è stato organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana (Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale) e l’Associazione Turistica Pro Loco Corleone-Chiosi-Ficuzza.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di realizzare un articolato programma di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità della zona del Corleonese. Il Mercato del Contadino è riservato alla vendita da parte degli imprenditori agricoli e artigianali locali che, in questo modo, entrando in contatto diretto con i consumatori, hanno la possibilità di accorciare la filiera produttiva, con i tanti vantaggi che questo comporta. Eliminando i passaggi intermedi, si accorciano i tempi di raccolta e consumo, si riduce l’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuisce il prezzo finale.

Gli obiettivi dunque sono molteplici: favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità; accorciare la filiera produttiva; promuovere la vendita diretta con trasparenza nelle etichettature, equità nei prezzi e garanzie sull’origine dei cibi; promuovere l’educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche con attività didattiche e dimostrative da realizzare nell’ambito della manifestazione; promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Il primo passo per la realizzazione del Mercato del Contadino è stato un avviso pubblico destinato alle aziende che operano sul territorio. Chi desidera partecipare può ancora presentare la domanda seguendo le indicazioni pubblicate sul sito del Comune di Corleone (www.comune.corleone.pa.it). Il bando è a sportello aperto e non ha scadenza.

“La valorizzazione dei prodotti di qualità del Corleonese - afferma il sindaco Nicolò Nicolosi - è una imperdibile occasione di sviluppo ed è una delle priorità della nostra Amministrazione. Manifestazioni come il Mercato del Contadino a Ficuzza sono un elemento fondamentale per il sostegno del comparto produttivo agricolo di questa area geografica. Un ringraziamento va alla giunta, in particolare agli assessori Calogero Scalisi, Luca Gazzara, Salvatore Schillaci e Walter Rà, a Mario Candore, direttore del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, e Vincenzo Lo Meo, dirigente del Servizio 14° del Dipartimento - Servizio 14° - Servizio per il territorio di Palermo, a Gianfranco Orlando, direttore dei lavori di Ficuzza”.