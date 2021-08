Mercato dei contadini, a Villa Filippina la spesa intelligente e genuina con i prodotti a "km 0"

Al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) riparte “Contadini in Villa”, sabato 4 settembre dalle 9 alle 14 e poi tutti i sabati a seguire. Uno spazio dedicato ai prodotti a Km 0 e biologici, sotto i portici della monumentale Villa Filippina, nel cuore della città, con un ventaglio di possibilità a cui aderiscono 15 espositori provenienti da ogni parte della Sicilia.

Il Mercato dei produttori porterà sulle vostre tavole prodotti che vanno dai formaggi alle verdure, dalle carni alla frutta. E ancora spezie, frutti esotici e tanto altro. Sarà gestito in totale sicurezza seguendo le normative anti Covid-19, per una spesa intelligente e genuina. Per informazioni: parcovillafilippina@gmail.com.

