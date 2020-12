Palermo a chilometro zero, il mercatino biologico al parco di Villa Castelnuovo

Un mercato a Km 0 nel monumentale parco di Villa Castelnuovo a Palermo. Ogni sabato mattina il mercato degli agricoltori dove poter trovare tutti i prodotti a Km zero da gustare in tavola. Il prossimi appuntamenti di dicembre saranno mercoledì 23 e mercoledì 30 per garantire alle Vostre tavole la bontà dei nostri prodotti anche per queste festività. Il mercato, organizzato da “Palermo a Km 0”, nasce per valorizzare la vendita diretta ed il mercato locale. Dal campo alla tavola, dal produttore alle tue mani. Accessi da Viale del Fante 66 e Via San Lorenzo 1. Dalle ore 8 alle 13.

