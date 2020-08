"Contadini in villa", tra prodotti biologici e gastronomia: il mercatino a Villa Filippina

Parco Villa Filippina, nel cuore di Palermo (piazza San Francesco di Paola, 18) aggiunge un altro importante tassello alle attività, con il restart del Mercato dei produttori “Contadini in villa. Dal produttore a voi”.

Da sabato 5 settembre, per tutti i sabati a seguire, dalle 9 alle 14 sotto i portici della monumentale Villa Filippina, il Mercato dei produttori porterà sulla tavola prodotti biologici di ogni tipo e dall’ampia scelta: dai formaggi alle verdure, dalle carni alla frutta, spezie, frutti esotici e tanto altro. Il Mercato sarà gestito in totale sicurezza, seguendo le normative anti Covid-19, all'aria aperta, per una spesa intelligente e genuina. In collaborazione con Creart eventi, inoltre, saranno presenti ogni sabato, artigiani, aziende del settore alimentare e dei servizi. Per partecipare inviare un mail a parcovillafilippina@gmail.com.