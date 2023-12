Mercatini di Natale a Villafrati: le casette delle feste, lo spettacolo del Circ'Opificio, la street band

Vulgo Cultura APS organizza la seconda edizione dei Mercatini di Natale, quest’anno in una nuova location: il Complesso edilizio Baglio, antica residenza dei Filangeri. Durante tutta la durata dell’evento, che aprirà venerdì 8 dicembre e terminerà domenica 10, oltre alle barcarelle esposte da artigiani locali, i visitatori avranno la possibilità di visitare la casetta di Babbo Natale, con all’esterno la slitta e le renne, assisteranno a diversi spettacoli rivolti ai bambini, potranno ballare durante la serata danzante di sabato o ascoltare e divertirsi con la musica della famosa street band Kimolia. Il tutto accompagnati da un’atmosfera natalizia, fatta di luci e musica. In allegato la locandina dei mercatini, che si inseriscono all’interno di un più ricco programma di eventi che copre tutto il periodo natalizio anch’esso in allegato.

Gallery