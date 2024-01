"Meravigliosamente donna": ai Crociferi una tre giorni sull'universo femminile tra incontri, mostre e poesie

Evento che propone un'attenta riflessione sul ruolo delle donne nella società. I media riportano sempre più spesso notizie di minacce, violenze fisiche e psicologiche, maltrattamenti perpetrati sulle donne, e di troppi femminicidi a opera di chi quelle donne avrebbe dovuto amarle e rispettarle. Questo evento non parlerà di questa dolorosa realtà né delle disparità di genere ancora presenti nonostante il raggiungimento di un’uguaglianza formale e giuridica. Parlerà, invece, delle donne contemporanee e delle figure femminili del passato fino ai personaggi femminili proposti dalla mitologia che hanno lasciato un'impronta indelebile nel campo artistico, scientifico, sociale o culturale.

Non un’esaltazione, quindi, della femminilità stricto senso, ma la presa di coscienza della funzione delle donne, del peso delle loro scelte e del loro impegno per l’umanità, dell’influenza maturata nelle esperienze individuali e nelle relazioni sociali, della loro passione etica. Le donne metafora dell’evoluzione e, contemporaneamente, della tutela dei valori della società, il cui rispetto si traduce in un investimento indispensabile in quell’avvincente avventura che è la vita. L’evento si svolgerà a San Mattia ai Crociferi, a Palermo, dal 19 al 21 gennaio 2024. Gli atti presentati nel seminario saranno raccolti in un volume che sarà presentato successivamente. Numerosi gli obiettivi che si vogliono perseguire: far riflettere sul ruolo della donna nella società

contemporanea e nel passato; fornire le motivazioni al rispetto della donna; promuovere l’arte attuale siciliana.

Relatori e argomenti:

Professor PhD Massimo Cultraro: “Il ruolo della donna nell’evoluzione delle civiltà del Mediterraneo”

Professoressa Wanda Cortese e Prof. Giovanni Mannara: “La matrangela”

Professoressa Francesca Lo Cascio: “Antigone”

Professor Andrea Cusumano: “La donna nell’arte”

Cavaliere OMRI Sara Favarò: “La donna nella tradizione culturale siciliana”

Avvocato Alessandra Sinatra: “La donna nel nostro sistema giuridico”

Dottoressa Iva Marino: “La donna nell’immaginario collettivo”

Maestro Bartolomeo Cosenza: “Maria e le donne nella storia della musica classica"

Professoressa Dora Saporita: “Cuore a cuore” e le emozioni delle donne in musica

Gate 4: “La donna nella storia della musica leggera: autrici, interpreti e muse”

Dottoressa Mariapia Culicchia: “Mera Vigliosa Mente Voce”

Poeti: Francesca Godino “Una vita da Nobel”; Rosa Mingoia “Canto di Maria ai piedi della Croce”; Maria Tindara Sapienza “Iris e rose”; Anna Maria Tornabene Burgio “Donna”; Anita Vitrano Frida Kahlo. Pittori: Veronica Bauso con Coco Chanel; Judith Boy con Artemide; Katia Cirrincione con Madre Teresa; Serafina Maria Costa con Antigone; Eleonora Fogazza con Grande Madre; Loredana Fogazza con Anna Cuticchio: Antonino Gambino con Mina; Loredana Lauria con Franca Florio; Giovanni Messina con Il Parto; Cristina Patti con Demetra; Ambra Pavesi con Santa Rosalia; Aurelio Sarzana con Narges Mohammadi; Heidemarie Spengler con Matrangela e Anita Vitrano con Frida Kahlo.