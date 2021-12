Naso all'insù per ammirare "Le meraviglie del cielo d’inverno", al Planetario di Villa Filippina

Dallo Zodiaco ad Orione, il Planetario di Villa Filippina apre le porte ad un evento dedicato alle “Meraviglie del cielo d’inverno”. Domenica 19 dicembre, appuntamento in piazza San Francesco di Paola 18 per conoscere più da vicino i miti e la costellazione, una delle più belle e ricche costellazioni celesti, di questo periodo dell’anno.

In programma: proiezioni sotto la cupola del Planetario, osservazioni ai telescopi e visita al Museo astronomico in compagnia degli esperti del Planetario. Quattro turni: alle 18.00, 18.45, 19.30 e 20.15 per un massimo di 50 persone a turno. Biglietti: 6 euro (adulti) e 3 euro (bambini). Per accedere alla serata è necessario l’uso della mascherina e il Green pass.