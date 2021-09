L'undicesimo memorial podistico Salvo D'Acquisto

Podismo: Si accendono i motori del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto connubio perfetto tra spettacolo, sport, rispetto per l’ambiente e solidarietà. Palermo. Partita a pieno ritmo la macchina organizzativa del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto giunto alla undicesima edizione e diventato l’appuntamento clou del calendario BioRace. Il successo dell’evento palermitano è frutto del lavoro dello Staff organizzativo guidato dal duo Peppino Terenzio e Tiziana Zappulla che da anni investono tempo ed energie per regalare ai fortunati partecipanti un evento da ricordare.

La manifestazione targata Cesd Centro Studi Salvo D’Acquisto / ASD Polisportiva Pegaso Athletic, col patrocinio della Città di Palermo, del Dipartimento Regionale dello Sport e dello Spettacolo e dell’ARS e sotto l’egida dell’ACSI Sicilia Occidentale, prenderà il via alle ore 10 di domenica 10 ottobre 2021 - ritrovo Piazza A. Mordini (piazza Croci) ore 8 - con al via i migliori specialisti della corsa su strada regionali che si contenderanno i prestigiosi trofei e i premi del Criterium Europeo Interforze (riservato agli appartenenti delle Forze dell’Ordine) messi in palio per l’importante occasione. Il circuito di due chilometri ricavato lungo l’asse di Via delle Libertà a Palermo dovrà essere ripetuto cinque volte per un totale di dieci chilometri, il Memorial Podistico Salvo D’Acquisto non è solo una gara, infatti, l’obiettivo è promuovere il movimento Amatori/Master, la Città di Palermo ma sopratutto la figura dell’eroico vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto che durante la seconda guerra mondiale sacrificò la sua giovane vita per liberare innocenti ostaggi in mano alle truppe naziste.

Numerose le attività e gli spettacoli organizzati per l’evento che daranno un messaggio chiaro agli atleti, ai piccoli partecipanti e ai visitatori sul concetto del benessere, della disabilità, dello sport e della salvaguardia dell’ambiente. Una delle particolarità del Memorial podistico Salvo D’Acquisto come portavoce dei valori umani sarà la consegna di trofei ricordo particolari a tutti i partecipanti dell’evento, dai più piccini ai seniors offerto dal Cesvop, dall’Avis, dal negozio sportivo Per Correre e da Saucony ed ancora tutti gli iscritti alla gara podistica riceveranno un ricco pacco gara offerto dai nostri partner tra cui Ceberg Drink, Lemon Energy, Correra Professionisti Per La Tua Casa, Pegaso Università On Line, Che Gusto Caffe’, Hotel Dei Pini, Sport Nutrition, Rg On Line. Le iscrizioni dovranno pervenire al sito www.speedpassitalia.it entro mercoledì 06 ottobre ’21 per tutte le info scrivere alla mail asdpolisportivapegaso@gmail.com , numerose altre iniziative saranno ufficializzate in questi giorni che renderanno ancora più interessante e preziosa la manifestazione durante la quale saranno adottati i protocolli vigenti in materia di prevenzione COVID 19 Info e regolamento su www.acsisiciliaoccidentale.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...