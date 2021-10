Una pedalata per tutti, al via la nona edizione del memorial Giuseppe Daricello

Dopo un anno di pausa abbiamo il doppio della voglia di pedalare per ricordare Giuseppe Daricello. Come ogni anno l’appuntamento sarà l'ultima domenica di ottobre, il 31, in piazza Ruggiero Settimo. Il percorso di circa 16 km, semplice e piacevole per tutte le età e condizioni fisiche, ci porterà fino a parco Uditore.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...