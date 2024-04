"The new modern jazz quartet", il memorial dedicato a Enzo Randisi al Santa Cecilia

Un Memorial dedicato ad Enzo Randisi, uno dei più bravi e importanti vibrafonisti siciliani, sarà lo spettacolo voluto fortemente dal figlio anch’egli noto musicista, Riccardo Randisi, pianista dell’Orchestra Jazz Siciliana. Una importante occasione in musica che identifica anche i festeggiamenti del 50° anniversario della nascita del Brass Group con il presidente e fondatore, Maestro Ignazio Garsia.

Enzo Randisi, nella memoria di tutti i jazzofili e amanti della musica per le sue doti uniche di musicista, verrà così celebrato sul palco del Real Teatro Santa Cecilia giovedì 11 aprile alle ore 21 con il concerto “The New Modern Jazz Quartet”, il cui tratto distintivo è lo stile contrappuntistico e classicheggiante di brani come Vendome e Fontessa. Il modo di suonare del quartetto di Enzo Randisi era rappresentato dal fatto che ogni membro era in grado di sostenere brillanti improvvisazioni ma, nel complesso il gruppo si specializzò in una sorta di contrappunto barocco. Il leader del gruppo, il pianista John Lewis, invitò al Festival Jazz di Bled, il vibrafonista Enzo Randisi. Da questo sodalizio nacque un’amicizia durata fino alla scomparsa del pianista nel 2001.

In diverse occasioni Enzo Randisi e John Lewis sonorano insieme sia all’estero che in Italia. Enzo Randisi grande estimatore di Milt Jackson, vibrafonista del MJQ si è cimentato più volte nella riproposizione delle musiche del celebre quartetto, a fianco di Claudio Lo Cascio, Giorgio Rosciglione e di Marcello Pellitteri, incidendo persino un disco con la New Jazz Society contenente le musiche del celebre quartetto.

Per commemorare il padre scomparso nel 2006, Riccardo Randisi, con il “The new Modern Jazz Quartet” desidera riproporre le musiche del celebre quartetto, tanto adorate dal padre, offrendo al pubblico un’esecuzione pedissequa degli arrangiamenti scritti da John Lewis che verranno eseguiti per l’occasione da: Giovanni Perin al vibrafono, Riccardo Randisi al pianoforte, Giuseppe Costa al contrabbasso, Fabrizio Giambanco alla batteria. Saranno eseguiti i celebri arrangiamenti dello storico quartetto, tra i quali si possono annoverare: Django, La Ronde, Vendome, Softly in a morning sunrise, The Queen’s fancy, Milano.