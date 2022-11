Memorandum palermitano, il tour: la città passeggiata di Rosario La Duca

L'inedita passeggiata organizzata dall'associazione culturale In Itinere, è un tributo a Rosario La Duca, lo storico palermitano contemporaneo considerato come il più grande conoscitore della storia millenaria della città di Palermo, ma anche un uomo straordinario del quale l’anno prossimo ricorre il centenario della sua nascita.

Un tributo camminando nel cuore di quella “Città Passeggiata” così come recita il titolo di una delle sue più celebri guide cittadine che furono i primi vademecum dedicati proprio ai cittadini per riscoprire il centro storico quando questo era ancora ignorato, deturpato e quasi dimenticato nell’abbandono.

Laureato ingegnere, questo accademico storico dell'arte - ma anche politico palermitano - rimane l’antesignano di quello che oggi è il racconto della città legando i luoghi alle cronache del tempo, il primo dopo i diari del Marchese di Villabianca, raccontando i luoghi insieme alle vicende delle epoche con gli usi e i costumi, fatti storici come leggende e i miti che avvolgono la storia di quella che lui definì “la Città felicissima”.

Un omaggio a quello che fu un instancabile professionista ma, soprattutto, un raffinato collezionista e appassionato d'arte, cultore della storia cittadina che raccolse per tutta la vita in un archivio di documenti che darà vita ad una serie di pubblicazioni memorandum storico, artistico e culturale palermitano. Un itinerario speciale e emozionante, guidato attraversando tappe storiche scelte dai suoi libri durante le quali saranno anche lette alcune delle straordinarie pagine descrittive dei luoghi e delle vicende così come lui le osservò, partendo dalla piazza a lui intitolata appena dietro Porta Felice, prima Santo Spirito, oggi Piazzetta Rosario La Duca.