"Melting pot músicas viajeras del sur", viaggio nell’America Latina al Miles Davis Jazz Club

Radici come ponte fra nazioni, come abbraccio tra i popoli, come viaggio per rivivere atmosfere dimenticate. Negli anni Cinquanta, grazie anche a un clima culturale in cui la Spagna è di moda, con i romanzi di Hemingway, i film ambientati nell’America Latina, la musica latin pervade l’intero spettro della musica americana. La musica Sud-americana, pur partendo da solide radici musicali afro-cubane, si è nei decenni “jazzificata”, e con la fusione tra lo swing del jazz e i ritmi caraibici e verrà denominata “Latin Jazz”. In effetti, il Latin Jazz è divenuto oggi lingua franca tra i jazzfan di tutto il mondo. Negli Stati Uniti questo linguaggio musicale ha per decenni oscillato fra un salsa-jazz più commerciale e accessibile (adatto ai ballerini) e qualcosa di prossimo al “Cubop” più idoneo ai musicisti.

Nel concetto di Latin Jazz andrebbero, in verità, contemplati molti altri contributi etnici e culturali oltre a quelli cubani. Col tempo, infatti, si sono aggiunti suoni e ritmi sempre individuabili nella vasta area geografica dei Caraibi, ma anche, più in generale, dell’America Latina. “Latin, si riferisce all’America Latina, che comprende 22 paesi“, afferma Bobby Sanabria, bandleader del Bronx, compositore, batterista/percussionista e educatore musicale alla New York, New School University e alla Manhattan School of Music. ”Ognuno di questi luoghi ha una straordinaria quantità di ritmi, stili e generi che rappresentano le rispettive culture.” Alla tradizione cubana della descarga, del mambo e della rumba, si devono aggiungere almeno gli elementi portoricani della bomba , quelli colombiani della cumbia, quelli domenicani del merengue, dello choro brasiliano e dello joropo venezuelano. Così come non è possibile trascurare, dal punto di vista del jazz, l’importanza dei ritmi antillesi relativi al calypso e la beguine e le influenze musicali di origine argentina (il tango) e andina Si considera come facente parte della musica latina un gran numero di generi: salsa, rumba, bossanova, flamenco, tango, fado, milonga, rock latino, merengue e così via. Una delle caratteristiche di questo genere musica è una forte attenzione ed una notevole ricercatezza nella composizione delle melodie, che hanno una grande importanza. Il Latin Jazz si è espanso dagli anni ’60 in poi molto velocemente e in tutte le direzioni del mondo, divenendo musicalmente troppo esteso ed entrando negli interessi musicali di moltissimi jazzisti.

Un viaggio nell’America Latina attraverso il Mexico, l’Argentina, il Perù e Cuba .

Alejandra Bertolino Garcia – Voce

Joe Costantino – Pianoforte

Pierpaolo Petta – Fisarmonica

Salvo Compagno – Percussioni